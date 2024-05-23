Bu alanda önemli eğitimlere imza atan NLP uzmanı Onur Günal, Yapay zeka altyapısı ile 4 yıl süren uzun AR-GE çalışmaları sonrası, dünyada sadece birkaç ülkenin uyguladığı Uluslararası onaylı yapay zeka derin analiz test raporları hakkında bilgi verdi…

NLP alanında bugüne kadar birçok üniversite ve kurumda eğitim ve yönetim danışmanlığı yapan mühendis ve NLP uzmanı Günal, özellikle son 5 yılda kamu kurum kuruluşlarının bu alana daha fazla önem verdiğini vurguladı. “Kamu kurum ve kuruluşlarının dışında özel şirketler ,bireysel danışanlar, kariyerini değiştirmek isteyenler, kendini değiştirmek isteyenler ve öğrencilere kariyer yolunda rehberlik eden testler ile birlikte doğru tercih yapmalarını da sağlamış oluyor” dedi. NLP uzmanları olarak, bunu test okuması, eğitimler ve koçluk seansları ile pekiştirdiklerini ifade etti.

Ayrıca aile kategorisinde geliştirdikleri farklı testler ile aile içi iletişimi ve birbirlerini tanımalarını ve problemleri ortadan kaldırmalarını da sağlamış oluyoruz. Uyuşmazlıklarda doğru dil kullanılması için müzakere yapan avukatlar da hem arabuluculuk süreçlerinde hem de meslekte uzmanlaşmak için işlerini daha kolay yapabilmeleri için bu testlerden geçiyor.

NLP testi ile aynı anda kaç kişi analiz edilebiliyor? Teknoloji bu anlamda ne kadar işinize yarıyor?

Öyle iyi bir alt yapımız varki binlerce kişiyi aynı anda analiz edebiliyoruz. Teknolojiden sonuna kadar yararlanıyoruz. Türkiyeden veya dünyanın her yerinden bizlere ulaşabiliyorlar.

Link ve şifre ile testleri yapıyor, analizlerini gerçekleştiriyoruz. Ardından, online eğitimler ile tüm şirketlere, kurumlara, derneklere, kolejlere ve ailelere ulaşmış oluyoruz.

“Test et, keşfet, dönüştür ve geliştir” denklemi

“NLP uzmanı olarak, “test et, keşfet, dönüştür ve geliştir” denkleminde ilerliyoruz. Kurumlar veya bireyler isterse, test ve analizler için gelenleri merkezimizde değerlendiriyoruz. Yoğun çalışan kişiler ile bunu uzaktan yapabiliyor olmamız, memnuniyet yaratıyor” dedi.

“Kişi 20 dakikalık farklı testlerden geçtiğinde 40 sayfaya varan derin analizi ortaya çıkmış oluyor. Beyin özellikleri ,kişilik tipi eğitim ve duygusal ihtiyaçları ,nasıl iletişim kurması gerektiği ,psikolojik yönden zayıf ve güçlü yanları ,karakter analizi ,liderlik yönleri ,uygun meslekler ve max da kullandığı yeteneklerin farkına varması ve diğer yönlerininde ortaya çıkması ile 1 saatten fazla süren bir seansı merkezden ve online olarak uzaktan alabiliyorlar. Kurumlar için ise mükemmel bir tasarım ve insan kaynağı analizi ortaya koymuş oluyoruz”.

“Amacımız yol haritasını çıkarmak, durumu görmek ve farkındalığı arttırmak”

Tüm kategorilerde yaşadıkları yoğunluktan memnun olduklarını dile getiren Onur Günal, bunun ülke hedefine katkı sağlamak ve kalkındırma adına önemli bir adım atmak için de önemini vurguladı. “Burada amacımız yol haritanızı çıkarmak .durum nedir görmek ,farkındalık arttırmak.ve eğitmek. Yanlışları tespit etmek, düzeltmek ,güçlü yanların ve kişisel özelliklerinin farkına varmalarını sağlamak” dedi.

Farklı katagorilerde yaptığımız testler ile kurumlar ,siyasi partiler, sendikalar ,vakıflar ,özel ve global şirketler , aileler,bireysel ,kolejler ,okullar gibi katagorilerde kişilerin 40 sayfa test raporunu çıkarıyor.

Toplamda şirket, kurum, parti, aile,öğrenci gibi birçok farklı alanda zihin haritasını görmek ve misyonlarını hayatlarını doğru yönlendirmelerini sağlıyoruz.