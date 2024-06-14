Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Kaman-Bala yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Osmancık-İskilip yolunun 30-31. kilometrelerinde yol gövdesindeki oturma nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü izin verilecek.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 44-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk imalat çalışması nedeniyle saat 19.00'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.