İSTANBUL- Tüp bebek tedavisi, infertilite (kısırlık) sorunu yaşayan çiftlerin bebek sahibi olmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi sürecinde Bütüncül Yaklaşım, çiftlerin tedavisi ve psikolojik isteklerini karşılamayı amaçlayan bir tedavi yaklaşımıdır. Tüp bebek tedavisinde Bütüncül Yaklaşım, çiftlerin tedavi sürecinde yaşadıkları stres ve kaygıyı azaltmak, psikolojik olarak destek sağlamak ve fiziksel ruhsal olarak rahatlamalarını sağlamak için çeşitli yöntemler kullanır.

Op.Dr. Serpil Kırım her çiftin tüp bebek tedavi sürecinin ihtiyaçlarını anlayarak tedavi planını bireysel olarak planlar

Tüp bebek tedavisine bütüncül yaklaşım, çiftlerin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmelerini, egzersiz yapmalarını ve genel sağlık durumlarını değerlendirmelerini önerir. Amaç çiftlerin tedavi öncesi daha iyi bir fiziksel durumda olmalarını sağlamak ve böylece tüp bebek başarı şansını artırmaktır. Bunun yanı sıra, bütüncül yaklaşımın bir diğer önemli yönü, çiftlerin tedavi sürecinde psikolojik destek almalarını sağlamaktır. Stres yumurta ve sperm kalitesi üzerinden tüp bebek başarı oranlarını direkt olarak etkilemektedir. Ayrıca anne adayının gebelik öncesi kendi psikolojik süreçlerini tamamlayıp sağlıklı bir şekilde gebe kalması, gebelik ve doğum sonrası bebeği ile güvenli bağlanabilmesi açısından da son derece önemlidir. Psikoterapi, bu süreci daha az stresli ve akışta yönetmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, çiftlerin birbirine destek olmalarını ve olası sonuçlar ne olursa olsun birlikte bu süreci yönetmelerini teşvik eder.

Bir diğer destek tedavi ise ozon tedavisidir. Ozon çok güçlü bir antioksidandır. Tedavi öncesi kanın ozonlanması yumurta ve sperm kalitesini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca rahimin oksijenlenmesini artırarak embriyonun rahime tutunmasına destek sağlar.

Yine bütüncül tüp bebek tedavisinde akupunktur, hipnoterapi, aromaterapi ve fitoterapi gibi diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerinden de destek alınabilir. Tüm bu uygulamalar yapılır iken kişiye özgü bireyselleştirilmiş protokoller benimsenmelidir.

Dr. Kırım: Tüp bebek tedavisinde Bütüncül yaklaşımı benimseyerek çiftleri sadece fiziksel değil psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurur.

Tüp bebek tedavisine bütüncül yaklaşım, çiftlerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, çiftlerin yol alma sürecinde daha iyi bir fiziksel ve psikolojik durumda olmalarını ve elde ettikleri başarıyı arttırmalarını hedefler.

Bu nedenle Op. Dr. Serpil Kırım, klasik tıp tedavileri yanında tamamlayıcı tıp tedavilerini de hastaların ihtiyacına göre bütünsel yaklaşımla uygulamaktadır.

HABER: DİNÇER KARACALAR