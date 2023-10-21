Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Prof. Dr. Enes Kabakçı'nın moderatörlüğünde panel düzenlendi.

Panelde konuşan Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, 2006'da Ülken'in bilim adamı yönünü ele alan "Türkiye'nin En Renkli ve En İnterdisipliner Entelektüeli: Hilmi Ziya Ülken" başlıklı makale yayımlandığını söyledi.

Ülken'in, yaşadığı çağ gereği 1940 ve 1960'lı yılların akademisyenlerini mukayese edebildiğini belirten Kayalı, şöyle konuştu:

"Ülken'in interdisipliner yaklaşımı daha sonraki dönemde meselelere çok daha kritik açılardan yaklaşmasını sağlamıştır. Hilmi Ziya, sosyal bilimleri tarih ekseninde mütalaa etmeye çalışır. Marksizm'in sosyolojik boyutlarıyla çok fazla ilgileniyor. Bunu yazılarında çok rahat görebiliyorsunuz. Olaylara hep belli bir mesafeden bakıyor ve Türkiye gerçekliğine dair 24 saat düşünüyor, sorguluyor. Hem Türk düşüncesi hem de Hilmi Ziya'nın öneminin kavranması açısından Şerif Mardin'in de anlaşılması gerekiyor."

"Değerlendirilmesi hayli zor bir isimdir"

Prof. Dr. Yücel Bulut ise Ülken'in Türkiye'de sosyoloji çalışmalarının kurumsallaşmasındaki çabasının yadsınamayacağını ifade etti.

Bulut, Ülken'in en büyük özelliğinin üretkenliği olduğuna işaret ederek, "Hakkında yazmadığı sosyal, bilimsel bir disiplin yok. Kitapları ve makalelerinin sayısı çok fazla. Fakat değerlendirilmesi de hayli zor bir isimdir. O dönemin düşünürlerini değerlendirirken görüyoruz ki onların düşünce dünyalarına girmek hayli zor." dedi.

Konuşmacı Prof. Dr. İsmail Coşkun, Hilmi Ziya Ülken'in bilim ve siyasetle kurduğu ilişkinin her zaman insan odaklı olduğuna dikkati çekerek, "Hilmi Ziya Bey, kalıbına sığmayan bir insan. En başından beri toplumsal sorunlarla yüzleşmiş, çözümler üretmiş birisidir. Farklı dönemlerde farklı yaklaşımlarda bulunmuşsa da bunlar hep ilim düzeyindedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk düşünce tarihi açısından önemli metinlere imza attı"

Prof. Dr. Ali Utku da Hilmi Ziya Ülken'in her zaman yeni olanı öğrenmeye çalışan bir bilimsel tavrı bulunduğuna dikkati çekti.

Ülken'in Türk düşünce tarihi açısından önemli metinlere imza attığını vurgulayan Utku, şunları kaydetti:

"Başından itibaren hem tekil hem de evrensel olanı benimseyerek bir düşünme pratiği ortaya koyuyor. Problematik olarak bu ülkede düşünüyor olmak ile aynı meseleleri evrensel düzeyde karşılıyor olmak arasında bir uzlaşı arıyor. Erken döneminden itibaren ikilikler üzerinden düşünmeye çalışan bir insan. Bu ikiliklerin nasıl aşılacağı felsefi problemlerini, beşeri ilimlere olan vukufiyetiyle ele alıyor. Ona göre felsefe, bu ikiliklerle boğuşmaktadır. Ancak o hep bir bütünlük arayışındadır."

Panel, konuşmaların ardından dinleyenlerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.