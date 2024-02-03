Gencebay, Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan "Sadece İstanbul" sözünün yer aldığı yeni bir şarkı yaptı. Gencebay'ın Murat Kurum'a hediye ettiği seçim şarkısına klip de çekildi. Klipte Kurum'un vatandaşlarla olan görüntüleri ve İstanbul'dan manzaralar kullanıldı.
Murat Kurum da şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şu şekilde:
"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın
Seni çok seviyorum sen muradımsın
İstanbul İstanbul şimdi İstanbul
Sadece İstanbul yeniden İstanbul
Türkiye'mizin göz bebeğisin
Sen Allah'ın bizlere hediyesisin
Bütün dünyanın gözü var sende
Sen Rabbimin bizlere emanetisin
Her yanın cennetten bir köşe gibi
Sen iyinin güzelin alametisin
Dünyada bir eşin bir benzerin yok
Sen Allah'ın lütfu kerametisin
İstanbul İstanbul büyük aşkımsın
Seni çok seviyorum sen muradımsın
İstanbul İstanbul sen ne güzelsin
Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin
İstanbul dünyanın başkenti sensin
Sen tarihin en büyük efsanesisin
Türkiyem seninle gurur duyuyor
Ne mutlu sen hep bizimlesin
Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih
Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi
Saymakla bitmez ki eşin yok senin
Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin."Kaynak: AA