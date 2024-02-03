Gencebay, Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan "Sadece İstanbul" sözünün yer aldığı yeni bir şarkı yaptı. Gencebay'ın Murat Kurum'a hediye ettiği seçim şarkısına klip de çekildi. Klipte Kurum'un vatandaşlarla olan görüntüleri ve İstanbul'dan manzaralar kullanıldı.

Murat Kurum da şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şu şekilde:

"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul şimdi İstanbul

Sadece İstanbul yeniden İstanbul

Türkiye'mizin göz bebeğisin

Sen Allah'ın bizlere hediyesisin

Bütün dünyanın gözü var sende

Sen Rabbimin bizlere emanetisin

Her yanın cennetten bir köşe gibi

Sen iyinin güzelin alametisin

Dünyada bir eşin bir benzerin yok

Sen Allah'ın lütfu kerametisin

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul sen ne güzelsin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin

İstanbul dünyanın başkenti sensin

Sen tarihin en büyük efsanesisin

Türkiyem seninle gurur duyuyor

Ne mutlu sen hep bizimlesin

Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih

Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi

Saymakla bitmez ki eşin yok senin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin."