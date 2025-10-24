İSTANBUL (AA) - GÜLSELİ KENARLI - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, orman yangını riski olan bölgelerin genişlediğini belirterek, 'Daha önce yangın görmemiş bölgelerimizde yangın göreceğiz bu iklim değişikliğinin bir sonucu.' dedi.



Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 'Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına' devam eden İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda (IFIW) kuzey yarım küredeki biten orman yangınları sezonu ele alınıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, AA muhabirine Türkiye ve Akdeniz coğrafyasındaki orman yangını sezonunu değerlendirdi.

Türkiye için bu yıl yangın sezonunun sona erdiğine işaret eden Serengil, 'Dünya için bitmedi. Güney yarım kürede yaz sezonu başlıyor. Avustralya, Güney Amerika ve Afrika'da yangın sezonu devam eder. Türkiye için ekstrem durumlar olabilir ama genellikle artık kasım başına doğru çok yangın beklemeyiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Serengil, Türkiye ve Akdeniz coğrafyası açısından sezonun iyi geçmediğine dikkati çekerek, bundan sonra sezonlarda, sıcaklık ve kuraklık döneminin arttığı için daha çok yangın çıkabileceğini aktardı.

Kentleşmenin yangın riskini artıran bir diğer faktör olduğunu belirten Serengil, kentler genişlediği için ormana yaklaştığını ve yangın riskinin arttığını kaydetti. Serengil, orman köylülerinin kente göç eğiliminde olduğunu ifade etti.

- 'Vatandaşların ormanı yürüyüş ve spor için kullanmaları daha iyi olacaktır'

Serengil, yangınlarla mücadelede halkın katılımının ve duyarlılığının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

'Köylülerimizin, halkımızın Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapması çok önemli. Geçen yaz aynı anda 50-60 yangın çıktığı günler oldu. Bu normal bir şey değil. İnsanların bu kadar çok yangın çıkarttığı bir ortamda hangi teşkilat olursa olsun aynı anda bu kadar noktaya müdahale etmesi mümkün değil. En büyük beklentimiz yangın konusunda halkın daha hassas olmaları. Vatandaşların, ormanı piknik, barbekü değil de biraz yürüyüş ve spor için kullanmaları daha iyi olacaktır.'

Bu yıl Türkiye, Avrupa ve Amerika'da çok fazla yangın yaşandığını ve yangının yerleşim yerlerine ulaştığını vurgulayan Serengil, 'Bursa'da geçen ay bile yangın vardı. Bu beklenen bir durum değildi. Yangın riskli bölgelerin genişlediğini yıllar itibarıyla göreceğiz. Daha önce yangın görmemiş bölgelerimizde yangın göreceğiz bu iklim değişikliğinin bir sonucu.' dedi.

Serengil, öte yandan, La Nina ve El Nino'nun Türkiye üzerinde doğrudan etkili olmadığını, ülkenin yangın sezonunun Kuzey Atlantik Salınımı ile belirlediğine işaret ederek, bu döngünün ülkede kurak, Kuzey Amerika ve Avrupa'da ise nemli yıllara neden olabildiğini sözlerine ekledi.