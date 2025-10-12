ANKARA (AA) - Osaka kentinde yarın sona erecek Osaka Expo 2025'te yerli ve yabancı ziyaretçiler, zamanın ötesini tasvir eden ve bununla ilgili deneyim yaşatan pavyonlara rağbet gösterdi.

158 ülkenin katılım sağladığı EXPO'da ülke pavyonlarının yanı sıra ev sahibi Japonya'nın yaşamı farklı açılardan ele alan 8 imza pavyonu bulunuyor.

'Better Co-Being', 'Future of Life', 'Playground of Life: Jellyfish Pavilion', 'null²', 'Dynamic Equilibrium of Life', 'Live Earth Journey', 'Earth Mart', 'Dialogue Theater Sign of Life' adlı pavyonların her biri, Japonya'nın önde gelen sanatçıları, düşünürleri ve tasarımcıları tarafından oluşturuldu.

'Yaşamın Geleceği'

Bunların arasında en çok rağbet görenlerden biri, siyah bina duvarlarının dışından akan sular ile ziyaretçilerin dikkatini çeken 'Yaşamın Geleceği' pavyonu.

Ziyaretçilerin zaman zaman 3-4 saat kapıda sıra bekledikleri ilk kısımda Japonların antik çağlardan bugüne kadar katkıda bulunduğu nesnelerin tarihi tanıtılıyor.

İkinci bölüme giden yolda ziyaretçilere'aiai walkie' adı verilen maymun görünümlü robot eşlik ediyor.

'Gelecekte 50 Yıl' adlı ikinci bölümde ziyaretçiler, tren vagonundaymış gibi hissettirilen, 50 yıl sonraki Japonya'yı anlatan simülasyona katılıyor. Bu simülasyonda ziyaretçiler, tren vagonunda karşısında oturan robot ile camdan bakarak yıllar sonra görülebilecek olası dünyayı izleme fırsatı buluyor.

Bölümler arasında ziyaretçileri, 'Pangie', 'Petra' ve 'Punica' adlı robotlar karşılarken üçüncü kısımda 1000 yıl sonra insanların ve droidlerin bir arada yaşadığı toplum tasvir ediliyor.

Ayrıca fuarda pavyonun tasarımcısı Japon robot bilimci ve mühendis Hiroshi Ishiguro'nun robotu yer alıyor.

Osaka Sağlık Hizmetleri

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin farklı deneyim yaşadığı pavyonlardan biri de 'Osaka Sağlık Hizmetleri, Yeniden Doğuş' binası.

Diğer pavyonlara göre gökyüzünden yansıyan ışığın aydınlattığı bu pavyonda ziyaretçiler, 'yeniden doğuş' adı verilen deneyime katılabiliyor.

Bu deneyimde ziyaretçiler, belirlenen cihazlardan kendilerine çip yüklü bileklik temin ediyor.

Bu bileklikle hastanenin müşahede koridorlarını anımsatan kabinlere giriliyor ve kabinde saç, cilt, beyin, kas, kemik, diş ve göz sağlığı analizi yapılıyor.

Yaklaşık 8 dakika süren bu işlemin ardından ziyaretçiler, saniyeler içinde harf sistemiyle vücut analiz sonuçlarına erişebiliyor.

Bu deneyimin ardından ziyaretçilerin çıkan tahmini sağlık sonuçlara göre 50 yıl sonraki görünümünün tasviri saniyeler içinde dijital ekrana yansıyor.

PASONANATUREVERSE pavyonu, 'Hayata Teşekkür' ana konsepti etrafında şekilleniyor

Fuarda spiral kabuk formundaki PASONANATUREVERSE pavyonu, 'Hayata Teşekkür' ana konsepti etrafında şekilleniyor.

Ziyaretçilerin dikkatini toplayan kısımda kırmızı sıvı dolu cam fanusun içinde ritmik şekilde atan minyatür insan kalbi sergileniyor.

İlk kez EXPO ile ziyaretçilerin karşısına çıkarılan atan minyatür kalp, indüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPS) kullanılarak üretildi ve 'yaşam'ın simgesi olarak sunuluyor.

2006'da Nobel Ödüllü Shinya Yamanaka tarafından keşfedilen iPS hücreleri, kişiye özel tedaviler ve organ üretimi için önemli potansiyel taşıyor.

Pavyonda bunun yanı sıra hem Japon kültürünün hem de küresel pop kültürün bilinen bilim kurgu karakterleri 'Astro Boy ve Black Jack'in insan ve robot ilişkisini anlatan video gösterimi hareket eden dijital küplere yansıtılıyor.

Geleceğin hava taşımacılığı

Havacılık alanındaki teknolojik gelişmeleri merakla takip eden ziyaretçiler, Gelişmiş Hava Hareketliliği İstasyonu'na (Advanced Air Mobility Station) rağbet gösterdi.

Bu istasyonda görsel, işitsel ve zemin titreşimleriyle ziyaretçilere elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) tipi araçla uçuyormuş hissi veren deneyim sunuluyor.

Yaklaşık 15 dakikalık uçuş deneyiminin ardından ziyaretçiler, ana salonda sergilenen ve her köşesinde ikişer pervane bulunan, elektrikli motorla çalışan SkyDrive aracını yakından inceleyebiliyor.

İstasyonda ziyaretçilere 'geleceğin hava taşımacılığının' nasıl olabileceği sunuluyor.

Uçakların ve helikopterlerin aksine eVTOL hava araçları, prensipte kişisel yolculuklar için daha hızlı seyahat imkanı sağlıyor.

Muhabir: Sümeyye Dilara Dinçer