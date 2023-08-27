TRABZON (AA) - Trabzon'da Ortahisar Belediyesince askeri müze konseptiyle restorasyonu tamamlanan tarihi Hasanpaşa Hamamı, 7 Eylül Perşembe günü hizmete açılacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, hamamların Türk-İslam medeniyetinin çok önemli unsuru olduğunu, turistik anlamda en çok ilgi çeken mekanların başında geldiğini belirtti.

Trabzon'da ilk defa askeri müze konseptiyle tarihi bir eserin hizmete açılacağını kaydeden Genç, "Hasanpaşa Hamamı'nın askeri müze konseptine dönük tasarım ve içerik çalışmalarımızı titiz şekilde tamamladık. Tarihi hamamın bünyesinde yer alan bütün unsurlar aslına sadık kalınarak yeniden hayat buldu. Eski hamam kültürünü yaşatacak bütün unsurların hepsini burada teşhir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç, 1890'lı yıllarda 2. Abdülhamid zamanında Anadolu'da birçok şehirde han, hamam, kervansaray, mektep gibi eserler yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onların bir tanesi de bu. Tarihin bize emanet ettiği bir eser. Askeri hamam olarak teşekkül ettirilmiş binamız ve hamam olarak da kullanılmış ama zamanla bırakılmış, terk edilmiş. Biz göreve geldiğimizde bu konuyla ilgili valimizle yaptığımız istişarede devralmak talebimizi kendilerine ilettik ve burayı devraldık. Valiliğimizin desteğiyle kurul onaylı projemiz doğrultusunda tamamen orijinaline uygun gün yüzüne çıkardık."

Hasanpaşa Hamamı'nda göbek taşı, halvet odası, körük, fıskiye, abdesthane, kurna, çeşme, musluk ile lif, kese, tas, peştamal gibi birçok unsurun aslına uygun teşhir edileceğine dikkati çeken Genç, restorasyonun tamamlanmasıyla 7 Eylül Perşembe günü müzeyi hizmete açacaklarını aktardı.

Genç, askeri temalı olması dolayısıyla balmumundan yapılmış resmi kıyafetli heykeller, askeri giysi, dürbün, at arabası, eski silah ve mermilerin de müzede sergileneceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Hamamda ateşin nerede yandığı, ışıklandırmanın nasıl sağlandığı, suyun nasıl ısıtıldığı ve hamam içine nasıl dağıtıldığı gibi eski dönem hamamlarının işleyiş teknikleri bütün yönleriyle yansıtıldı. Ayrıca hamamın bahçesini de yeniden düzenledik. Oturma ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilerin o eski kültürü bizzat yaşayabileceği bir temada bahçemizi hazırladık. Trabzon halkıyla bütünleşecek, sosyal ve kültürel yaşamın çok önemli parçası olacak bir tarihi mirası daha hayata kazandırmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz."