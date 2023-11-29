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Türkiye Extreme Kupası 2023 sezonu da 2-3 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 5. ve son ayak yarışlarıyla kapanacak.

Kahramanmaraş'ın ev sahipliği yapacağı PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 'nın 7. ve son ayağında 4 kategoride, 24 araç ve 48 sporcu mücadele edecek.

İki gün sürecek yarışlar, pazar günü saat 16.45'teki ödül töreniyle sona erecek. Organizasyonda pist sürüşü etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son etabı, 2-3 Aralık tarihlerinde Kocaeli'deki TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

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