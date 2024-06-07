EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da gerçekleştirilecek. Ülkedeki 10 farklı şehirde yapılacak organizasyonda Stuttgart da yer alıyor.

Almanya'nın altıncı büyük şehri olan Stuttgart, Baden-Württemberg eyaletinin başkenti ve en büyük belediyesi konumunda. Kent, yaklaşık 750 bin nüfusuyla Almanya'nın ticarette en aktif şehri olarak dikkati çekiyor.

Yüksek teknoloji bölgesi

Stuttgart, yüksek teknoloji endüstrisi ile tanınıyor.

Otomotiv, elektronik, mühendislik ve yüksek teknoloji endüstrisi, şehrin tüm dünyaca bilinmesini sağlıyor.

Otomobil ile motosikletin Stuttgart'ta icat edildiği ve ardından sanayileştirildiği kabul ediliyor. Stuttgart için "Dünya otomotiv endüstrisinin başlangıç noktası" ve "otomobilin beşiği" tanımlamaları kullanılıyor.

Şehir, Almanya'nın en yoğun bilimsel, akademik ve araştırma kuruluşlarını bünyesinde bulunduruyor.

Şehirde futbol

Şehrin kendi adıyla anılan VfB Stuttgart adlı futbol kulübü bulunuyor.

VfB Stuttgart, 1983-1984, 1991-1992 ve 2006-2007 sezonlarında Bundesliga'da şampiyonluk yaşadı.