Edirne

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi sürüyor.

Edirne'de yaşayan Gökhan Çevik, oy kullanacağı 75. Yıl İlkokuluna ailesi ve "Tarçın" isimli köpeği ile geldi.

Kucağında taşıdığı köpeği ile sandığa oyuna atan Çevik, gazetecilere, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Köpeği evde yalnız kalamadığı için okula getirmek zorunda kaldığını anlatan Çevik, "Evde yalnız kalınca mutsuz ve huzursuz oluyordu, o yüzden beraber getirdim. Tarçın için de güzel oldu. İnşallah seçim sonuçları da güzel olur. Köpeğimle beraber oy kullandık. Umarım bizlere uğur getirir." dedi.

Oy kullanmaya "Rafi" ile geldi

Tekirdağ'da da oy kullanmaya köpeğiyle gelen Nimet Platin, ilgi odağı oldu.

Platin, oyunu kullanmak için Tekirdağ Anadolu Lisesine köpeği "Rafi" ile geldi. 1290 numaralı sandıkta oy veren Platin'in beraberindeki Rafi, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgisini çekti.

Daha sonra oyunu sandığa atan Nimet Platin, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Çok sevdiği köpeğini yanından ayırmak istemediğini belirten Platin, "Vatandaşlık görevimizi yapmak için oyumuzu kullandık. Oy kullanmaya gelirken de can dostumu yanımda getirdim. Herkes köpeği görünce ilgi gösteriyor. Herkesin hayvanlara sahip çıkması onların bir can olduklarını unutmaması gerekiyor." dedi.

AA