Hükümet Bey filminin fragmanı çıktı Hükümet Bey filminin fragmanı çıktı
Haber: Suat Ünal 

Tunceli ovacıkta çekimleri tamamlanan ve gelirinin  önemli bir kısmının  MUNZUR nehrinin   korunmasına aktarılacak olan traji komedi türündeki OY’UNA GELDİK  sinema filmi vizyon tarihine hazırlanıyor!!! Gerçek bir hikayeden oluşan  ve belediye başkanlarının da rol alması filmin en ilgi çekici yanı. Film  bağımsız sinema mantığıyla çekildiğinden, şartların zorlu olmasına karşın oldukça eğlenceli ve keyifli bir set olduğu söylenmektedir, İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Zeynep Elçin, Rügeş Kırıcı, Ulaş Kaya ve Belediye Başkanlarının da olduğu oyuncu kadrosu merakları üstüne çekmeyi başardı.


Yönetmen koltuğunda Kazım Öz ün olması film ödül alır mı ?  sorularınıda gündeme getirdi.Filmin  bazı avrupa ülkelerinde gala ve vizyon  çalışmalarıda başlanmış bulunmaktadır Şu an kurgu aşamasında olduğu ve seçim tarihinden önce vizyona girmesi planlanıyor 
 

Yapım: Fanus Yapım 
Yönetmen :Kazım Öz
Uygulayıcı Yapımcı : Şirvan Yılmaz Kırtel 
Görüntü yönetmeni :Eyüp Boz 
Senaryo :Mustafa Sarıgül 
Film Türü :Komedi 

Oyuncular :

İlyas Salman,Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican , Levent İdem, Evin Örnek , Zeynep Elçin Özdemir, Rügeş Kırıcı , Ulaş Kaya,Nihat Öz, İhsan Güvercin, Gülşah İdem, Orhan Aydın,Berkay Kuhak,Utku Ekin Sarıgül,Yusuf Ekşi, Elif Karaçar, Erdal Ayna,Sinan Kandemir, Veysel Kızıl, Kemal Orgun, Yılmaz Can Şare, Ali Daimi Boz.