Haber: Mert Osman Erman

Sendikanın ulusal kurulu, anlaşmayı %86 onayla destekleme kararı aldı.

Anlaşma gelecek hafta sendikanın 160.000 üyesine son onay için gönderilecek.

Ancak oyuncular hemen işbaşı yapabilir.

Anlaşma, sendika tarafından Çarşamba günü duyuruldu ve ayrı bir yazarlar greviyle birleştiğinde, film ve televizyon üretimini ciddi şekilde etkileyen dört aylık bir grevin muhtemel sonunu getirdi.

Cuma günü, içeriği hakkında daha fazla detay verildi ve bunların arasında şunlar bulunduğu söylendi:

Statü oyuncularına daha yüksek tazminat;

Akış hizmetleri aracılığıyla yayınlanan diziler veya filmlerde çalışan oyunculara bonus ödeme, başarı elde edildiğinde

"Canlı veya ölü herhangi bir oyuncu için bilgilendirilmiş onam ve adil tazminat" gerektiren yapay zeka korumaları

Çeşitli saç yapılarına ve cilt tiplerine sahip oyuncular için yeni makyaj ve saç modelleme gereksinimleri

Cinsellik ve çıplaklık içeren sahneler için sette mahremiyet koordinatörlerini işe alma zorunluluğu

Başmüzakereci Duncan Crabtree-Ireland, Los Angeles'ta "Bu anlaşmanın yapılması gereken noktada yapıldığına dair bir duygu içindeyiz. Mutlak en iyisini elde etti." dedi. "Yapay zeka korumaları, oyuncuların korunduğundan emin olur. Onların onam hakları korunur. Adil tazminat hakları ve istihdam hakları korunur."

Stüdyolar, son yıllarda yapay zeka ile denemeler yapıyor ve oyuncular için güvenceler müzakerelerin önemli bir parçasını oluşturuyordu.

Arka planda oynayan oyuncuların yapay zeka sonucu işlerini kaybetme endişeleri vardı. "Bu sözleşme kapsamında hiçbir dijital replikanın arka planda oynayan bir oyuncunun istihdamını veya ödemesini kaçırmak için kullanılamaz." dedi Crabtree-Ireland.

Sendika önceden, Jamie Lee Curtis ve Zac Efron gibi tanınmış isimler tarafından karşılanan 1 milyar doların üzerinde bir değere sahip olan üç yıllık anlaşmayı değerlendirdiğini belirtmişti.

Sözleşmenin tam özeti Pazartesi günü açıklanacak. Hollywood'ün yıldız oyuncuları milyonlarca dolar kazanırken, pek çok az bilinen oyuncu özellikle artan enflasyon ve sektördeki değişikliklerle mücadele ediyor.

118 günlük kapanma, sendikanın 90 yıllık tarihindeki en uzun süreli oldu.

Oyuncuların ve yazarların grevi birleşik olarak, Deadline'ın belirttiğine göre, California ekonomisine 6.5 milyar doların üzerinde maliyet getirmiş olabilir.

Üretim gecikmelerinin yanı sıra, oyuncular grev devam ederken galalar gibi etkinliklere katılmamışlardı, çünkü sendika kuralları onlara, projelerin tanıtımı veya tanıtımı dahil olmak üzere herhangi bir iş almayı yasaklıyor.