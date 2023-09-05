Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

77 yaşında yaşamını yitiren Corayev'in cenazesi, çok sayıda kişinin katıldığı törenle Taşkent’teki Kökçe Mezarlığına defnedildi.

"Özbek'im", "Gülbadan", "İnsan", "Kervan", "Dost isen yanımda ol" gibi 600'dan fazla eseriyle tanınan Corayev, Türk sanatçılarla yakın dostluklarıyla de biliniyordu.

Corayev'in çok sayıda genç yeteneği yetiştirdiğini vurgulayan Mirziyoyev, sanatçının ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Mirziyoyev, mesajında, Corayev’in uzun yıllar boyunca Özbek sanatının dünyada tanıtılması için özverili çalıştığını ve çok sayıda eser vererek Özbek ses sanatında kendi ekolünü kurduğunu kaydetti.

TAŞKENT (AA) – Alişir Nevai Özbekistan Devlet Ödülü, Özverili Hizmetler ve Millet Onuru nişanlarının sahibi Özbek ses sanatçısı Corayev’in ölümü dolayısıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev taziye mesajı yayımladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.