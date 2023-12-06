Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 'Yeni hizmetimizle, müşterilerimize bayiye gitmeden alınabilecek özel numaraları online'dan görüntüleme ve rezerve etme imkanı sunuyoruz.' ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Uzun süredir Vodafone mağazalarından özel numara temin eden Vodafone, online kanala taşıdığı yeni özel numara hizmetiyle, müşterilerine kendilerini yansıtan özel bir numara seçme ve rezerve etme özgürlüğü sunuyor.

Bu kapsamda 540 alan koduyla başlayan yaklaşık 9 milyon yeni numara seçeneği sadece bu kampanya için hizmete açıldı. Söz konusu numaralar içinden özel numara seçim süreci tamamen online kanal üzerinden yapılabiliyor. Böylece, özel numara edinme sürecini dijitalleştiren Vodafone, online'dan sunmuş olduğu hizmet çeşitliliğini de artırıyor.

Diğer yandan, seçilen özel numarayı 1 ay boyunca ücretsiz saklayan Vodafone, müşterilerine bu süreçte satın aldıkları hatlarının aktivasyonlarını mağazadan ya da online kanaldan tamamlama olanağı da veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

'Bugün telekomünikasyon dahil pek çok sektörde kişiselleştirme şirketlerin ana stratejisi haline geldi. Bu durum bizim sektörümüze de bir örnek olarak 'müşteriye tamamen kendisini yansıtan, kendisine özel bir numara seçme ve rezerve etme özgürlüğü sunmak' olarak yansıyor. Vodafone olarak, bir yandan limitli numara seçenekleriyle müşterilerimize özel numara temin ederken, bir yandan da bu konuda ihtiyaca yönelik inovatif deneyimler geliştirme hedefiyle çalışıyoruz. Yeni hizmetimizle, müşterilerimize bayiye gitmeden alınabilecek özel numaraları online'dan görüntüleme ve rezerve etme imkanı sunuyoruz. Böylece müşterilerimize, yeni hat satın alırken, sıradan bir numara yerine onlar için anlamlı ve özel bir telefon numarasına sahip olma fırsatı sağlıyoruz. Vodafone olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarına daha doğru karşılık vermeye devam edeceğiz.'

Numara 1 ay süreyle rezerve edilebiliyor

Verilen bilgiye göre, Vodafone müşterileri, kendileri için yeni mobil hat satın almak ya da yakınlarına hediye etmek üzere özel numara talebinde bulunabiliyor. Vodafone'un web sitesine gelen müşteriler, doğum günlerini, evlilik yıldönümlerini, tuttukları takımın kuruluş tarihini, şehirlerinin plaka numaralarını içeren özel numaralardan birini veya daha fazlasını 9 milyon yeni seçenek içinden kolayca bulabiliyor.

Müşteriler, dilerse anında online'dan ya da Vodafone mağazalarından satın alım işlemi yapabilirken, dilerse 1 ay boyunca numarayı ücretsiz rezerve edebiliyor. Seçilen numara ücretli ise müşterilerden ödeme hat açılışından sonraki ilk fatura tarihinde bir defaya mahsus olacak şekilde ödeme alınıyor.

En özel numaralar ücretli olarak sunuluyor

Kampanyaya özel olarak açılan yeni numara seçenekleri içinden bazıları ücretsizken, en özel numaralar farklı fiyatlardan satışa sunuluyor.

Lansman dönemi için 500 TL, 1000 TL ve 7 bin 500 TL fiyatları arasında değişkenlik gösterebilen bu en özel numara seçeneklerinden bazıları tekrarlayan veya sıralı numaralardan oluşurken, bazıları takım numarası ve şehir plakalarını içeren numaralardan oluşuyor.

Örneğin, takım numaraları için ilk faturaya ek 1000 TL tahsil edilirken, son 8 hanesi aynı numaradan oluşan özel numaralar 7 bin 500 TL'den satılıyor. Müşteriler, seçecekleri numaraya göre ücret bilgisini kampanya sayfasında görebiliyor ve ücretsiz numara seçeneklerini de değerlendirebiliyor.