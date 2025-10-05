GAZİANTEP (AA) - Özel Sanko Okullarının eğitim öğretimdeki 25'inci yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Okul yerleşkesinde gerçekleştirilen gala yemeğinde konuşan Özel Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, kendisine emanet edilen her bir öğrencisini yaşam farkındalığı yüksek, açık fikirli, etik değerleri gelişmiş, yaşadığı şehre, vatanına ve bayrağına aşık, yüreği Atatürk sevgisiyle dolu, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştiren Sanko Okulları'nın artık 25 yaşında olduğunu belirtti.

Asyalı, okulun kurucularına ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

'İlk günden bugüne Özel Sanko Okullarına güvenerek bizlere evlatlarını emanet eden değerli velilerimizin güveni bizim en büyük sermayemizdir. Her bir velimize, kurumumuza duydukları güven için tüm içtenliğimle teşekkür ederim. 25 yıl boyunca öğrenme yolculuğu Sanko Okullarından geçen sevgili öğrencilerimize, 4 duvarımızı okul yapan, binamıza ruh katan, varlıklarıyla, çalışkanlıklarıyla ve başarılarıyla biz eğitimcileri yaptığımız işe her sabah tekrar tekrar inandıran gelmiş geçmiş tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyor ve kucaklıyorum.'

Programda ayrıca, okulun kuruluşu ve gelişiminin anlatıldığı '25. Yıl Belgeseli'nin de gösterimi yapıldı.