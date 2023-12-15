Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis'te görevi sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuşumuz Mustafa Fatih Yetişen'e Allahtan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis'te görevi sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuşumuz Mustafa Fatih Yetişen'e Allahtan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA
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