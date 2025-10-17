İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi, OzU AI Platform'un açılış toplantısında, yapay zekanın kurumsal uygulamaları, dönüşüm süreçleri ve iş gücüne etkilerini ele aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iş dünyası, teknoloji liderleri ve akademiyi bir araya getiren platformun açılış toplantısı, 24 üye kurumun katılımıyla gerçekleştirildi.



Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüsnü M. Özyeğin'in açılış konuşmasıyla başladı.



Etkinlikte, Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, TÜSİAD Silikon Vadisi Başkanı Ayşegül İldeniz, NoBiasAI? Kurucusu Gülser Corat, KX Technology Yönetim Kurulu Başkanı Usama M. Fayyad, Elements Kurucusu Hamit Hamutcu, Lenovo Global Teknoloji Yöneticisi Tolga Kurtoğlu ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker açıklamalarda bulundu.



- 'Yapay zekanın yarattığı dönüşüm, toplumsal yapıları temelden etkiledi'

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü M. Özyeğin, yapay zekanın yarattığı dönüşümün eğitimi, liderliği ve toplumsal yapıları da temelden etkilediğini belirtti.

Yarım asırdır süregelen iş hayatı boyunca var olan tüm teknolojik gelişmeleri doğru okumaya, değişen dünyanın dinamiklerine ayak uydurmakla kalmayıp onları öngörmeye çalıştığını aktaran Özyeğin, 'Çünkü var olmanın temel şartı bu dinamiklere uyum sağlamak. Bugün tanıklık ettiğimiz yapay zeka dönüşümü ise şimdiye kadarki en köklü, en hızlı ve en geniş kapsamlı olanı.' ifadelerini kullandı.

Özyeğin, kültürel dönüşümün şart olduğuna işaret ederek, 'Ne iş yapıyorsanız yapın, en önemli unsur insan kaynağı. Böylesi etki alanı geniş bir süreçte en büyük sorumluluğumuz, genç nesilleri bu dünyaya hazırlamak ve bunu yaparken iş dünyasıyla akademi arasında güçlü bir köprü kurabilmek.' değerlendirmesini yaptı.

Üniversitenin, en büyük hayallerinden biri olduğunu ve her daim geleceği şekillendiren fikirlerin üretildiği, öncü diyalogların doğduğu bir merkez olmasını arzu ettiğini anlatan Özyeğin, söz konusu hayal doğrultusunda atılan her adımda ilk günkü heyecanı ve gururu yaşadığını belirtti.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan da yapay zeka konusunun üniversitenin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

Gelinen noktada ekonominin işleyişinden kurumların karar alma süreçlerine, liderlik anlayışından toplumsal değerlere uzanan yelpazede etkilerini hissettiren paradigma değişimiyle karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Tan, şunları kaydetti:

'Akademik dünyanın yapay zeka gibi dönüştürücü bir gelişmeye kayıtsız kalması mümkün değil. Geçtiğimiz haziran ayında duyurusunu yaptığımız Yapay Zeka Platformu akabinde, yapay zekanın genel gelişimini etik ve hukuki boyutlarıyla ele aldığımız, iş dünyasının dönüşümünü hızlandıran yatay çözümleri ve sektöre özgü dikey uygulamaları bir arada tartıştığımız bir buluşmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.'

Tan, akademi, özel sektör ve kamunun birlikte yürütmesi gerektiğine inandıkları 'Ortak Akıl' olarak adlandırılan sürdürülebilir yapının, Türkiye'nin yapay zeka odaklı dönüşüm sürecine önemli katkılar sunacağını vurguladı.

