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Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste yapılan oylamada 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.

Pakistan Parlamentosunda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Törende, görevi devreden eski Başbakan Şahbaz Şerif de hazır bulundu.

Törende, Alvi'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Kakar, ülkenin 8'inci geçici hükümet Başbakanı olarak göreve başladı.

İran'ın güneydoğusunda kum fırtınası nedeniyle devlet kurumları yine tatil edildi

İran'ın güneydoğusunda kum fırtınası nedeniyle devlet kurumları yine tatil edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kakar'ın yemin törenini gerçekleştirdi.

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