HABER: FUNDA AKOSMAN

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden Pamuk Pars, yeni şarkısı “Star’ım” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Enerjisi, sahne duruşu ve farklı tarzıyla dikkat çeken genç yıldız, iddialı klibiyle de gündeme damga vurdu.

Şarkının söz ve müziği Gülşah Kargılı’ya ait olurken, aranjesinde başarılı müzisyen Ersin Ertürk’ün imzası bulunuyor. Klibin yönetmenliğini ise deneyimli isim Olcay Dülger üstlendi.

Hayranlarının uzun süredir merakla beklediği “Star’ım”, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada binlerce beğeni toplayarak, Pamuk Pars’ın müzik listelerinde zirveyi hedeflediğinin sinyallerini verdi.

Yapımcılığını Firuz Anlı’nın üstlendiği çalışma, genç sanatçının “ben buradayım” mesajı niteliğinde olurken, müzikseverlerden tam not almayı başardı.