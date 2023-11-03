Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, Papara IBAN'larını Kolay Adres ile eşleştirebilecek. Ayrıca Papara'dan Kolay Adres'e saniyeler içinde para transferi yapabilecek.

Bankadan bankaya 20 bin TL'ye kadar anlık transferi mümkün kılan FAST ödeme sistemi 2021'de devreye alınmış, daha sonra bazı elektronik para ve ödeme kuruluşları da sisteme dahil edilmişti. Papara, Şubat 2023'te FAST'a dahil oldu.

Papara kullanıcıları; telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport numarası gibi bilgilerden birine 7/24 anında para transferi yapabiliyor. Ayrıca Kolay Adres'e diledikleri tutarda para transferi gerçekleştirebilirken, 20 bin TL ve altındaki tutarlar, FAST ile anında alıcının hesabına geçiyor.