ANKARA (AA) - Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Dubai'de sona eren şampiyonada 72 kiloda yarışan Uğur Yumuk bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Şampiyonada 49 kiloda Abdullah Kayapınar da bronz madalya kazanmıştı.
ANKARA (AA) - Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Dubai'de sona eren şampiyonada 72 kiloda yarışan Uğur Yumuk bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Şampiyonada 49 kiloda Abdullah Kayapınar da bronz madalya kazanmıştı.
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