ANKARA (AA) - Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Dubai'de sona eren şampiyonada 72 kiloda yarışan Uğur Yumuk bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Olmayan bir tek altınımız var, onu da alacağız Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Olmayan bir tek altınımız var, onu da alacağız

Şampiyonada 49 kiloda Abdullah Kayapınar da bronz madalya kazanmıştı.