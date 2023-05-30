Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da gerçekleştirilen turnuva tamamlandı.

2024 Paris Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında düzenlenen turnuvada Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisi, altın madalya kazandı.

Milli sporcu Ebru Acer, tekler kategorisinde de altın madalyanın sahibi olmuştu.

Çiftler kategorisinde ayrıca erkeklerde Garip Olcaş-Utku Caberoğlu ikilisi, kadınlarda ise Lara Samsunlu, Polonyalı partneriyle bronz madalya aldı.

Karışık çiftlerde Ebru Acer ve Utku Caberoğlu ile Sümeyra Türk ve Garip Olcaş, bronz madalya elde etti.

Bireyselde, şampiyonluk yaşayan Ebru Acer'in yanı sıra Sümeyra Türk kadınlarda, Garip Olcaş ise erkeklerde üçüncü olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Federasyon olarak hedefimiz, masa tenisi branşında da bir ilki başararak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak ve madalya kazanmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında gururla demokrasimize sahip çıktığımız, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA