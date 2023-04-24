İSTANBUL- Flavia Coste’nin yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği oyunu Osman Ateş yönetti. Oyun 3-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde izlenebilir.

Oyunda Richard lotodan en büyük ikramiyeyi kazanır. Ancak iki ay boyunca eşi Claire’e, annesi Rose’a ve en yakın arkadaşı Etienne’e söylemez. Çünkü çıkan parayı alıp almamak konusunda kararsızdır. Richard bu geçen iki ayın sonunda evde bir yemek daveti organize eder. Amacı hayatta en değer verdiği üç kişiye aldığı kararı açıklamaktır. Ve...?

“Paraya Hayır” oyununda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol alıyor.

HABER: BURHAN AKDAĞ