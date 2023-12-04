Haber: Mert Osman Erman

Cumartesi günü saldırıda biri İngiliz bir kişi olmak üzere iki kişi yaralandı.

26 yaşındaki bir Fransız adam daha sonra tutuklandı ve terörle mücadele savcıları soruşturma başlattı.

Fransa İçişleri Bakanı, iddia edilen saldırganın psikiyatrik tedavisinde bir "başarısızlık" olduğunu söyledi.

Gérald Darmanin, saldırganın "akut bir akıl hastalığı" olduğunu belirtti, "doktorlar birkaç kez onun daha iyi olduğunu, daha normal olduğunu ve serbest bırakılabileceğini söyledi" dedi.

Savcı Jean-François Ricard, şüphelinin IŞİD'e bağlılık yemini ettiğini söyledi.

İranlı ebeveynlere sahip olan Fransız vatandaşı Armand R'nin 18 yaşında Müslümanlığı seçtiğini ve IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye seyahat planları yaptığı için 2016'da dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Ricard, şüphelinin şüpheli aşırıcılık nedeniyle gözetim altında olduğunu ve ailesinin üyeleri de dahil olmak üzere üç kişinin sorguya alındığını söyledi.

Sözcülere, iddia edilen saldırganın annesinin "oğlunun davranışlarıyla ilgili endişelerini" ekim ayının sonlarında "kendisine döndüğü için" bildirdiğini, ancak yeni bir dava için yeterli bilgi olmadığını ekledi.

Polis, şüphelinin psikiyatrik sorunları için tedavi takip etmesi gerektiğini söyledi. Saldırıda öldürülen kurban bir hemşire olarak çalışan bir Alman turistti.

Darmanin, saldırıda öldürülen kurbanın Quai de Grenelle'de saldırıya uğradığı sırada karısıyla birlikte olduğunu ve şüphelinin bir taksi şoförünün müdahalesiyle karının hayatının kurtarıldığını söyledi. Şüphelinin Seine Nehri'ni geçen yakındaki bir köprüden kaçtığını ekledi.

Nehrin kuzey tarafına geçtikten sonra bir Fransız erkeğe (yaklaşık 60 yaşında) ve bir çekiçle gözüne vurulan 66 yaşındaki bir İngiliz turiste saldırdı.

Şüpheli daha sonra polis tarafından taserlandı ve terörle ilgili bir suikast - Fransız hukukunda kasten işlenmiş cinayet olarak tanımlanan - ve terörist bir girişimle ilgili olarak suçlanarak gözaltına alındı.

Yaralanan iki kişi acil servisler tarafından tedavi edildi ve Pazar günü Sağlık Bakanı Aurélien Rousseau, Fransız medyasına "iyi sağlıkta" olduklarını söyledi.

Çevrimiçi yayınlanan bir video, şüphelinin saldırının gerçekleştiği yerden pek uzak olmayan bir yerde silahlı polis tarafından yakalandığı anı gösteriyordu.

Darmanin, iddia edilen saldırganın "Allahu Akbar" (Tanrı en büyük) diye bağırdığını duyulduğunu ve polise "Afganistan'da ve Filistin'de birçok Müslümanın öldüğünden dolayı üzgün olduğunu" söylediğini belirtti. Şüphelinin ayrıca Fransa'nın Gazze'deki Filistinlilerin ölümlerinde suçlu olduğunu ima ettiği anlaşılıyor.