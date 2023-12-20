Patlatma Taş Nedir?

Hammaddesi mermer, traverten, oniks, kayrak ya da limra gibi doğal taşlar olan ve bu taşların sıkıştırılıp patlatılması ile elde edilen taşlar patlatma taş olarak isimlendiriliyor. Gerçekleştirilen patlatma işleminde taşlar farklı ebatlarda, eşit parçalar halinde kesilerek parçaların ortadan patlatılması ile iki parçaya ayrılır. Ortadan ayrılan bu parçalar patlatma işlemi sebebiyle dekoratif ve doğal bir görüntü kazanır. Bu da birçok kullanıcının tam olarak istediği formdur.

Patlatma işlemlerinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi herhangi bir kimyasal ya da seyreltici malzeme kullanılmamasıdır. Patlatma işlemleri tamamen basınç sayesinde yapılır ve taşların doğal yapısında bir bozulma olmaz. Taşlar doğal renklerini ve dokularını kaybetmezler. Doğada yaşanabilecek bir olay bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmiş olur ve taşlar istenen forma kavuşurlar.

Patlatma Taşlar Nasıl Üretiliyor?

Patlatma taşlar kendi içerisinde farklı çeşitlere ayrılırlar. Görüntüleri birbirinden çok farklı olabilir. Ortaya çıkan bu farklılık bazen taşın doğal yapısındaki farktan bazen de patlama şeklinin farkından kaynaklanmaktadır.

Taşların patlatılması işlemlerinde dinamit gibi patlayıcıların kullanılması da mümkündür. Taşlar ilk olarak dinamitle patlatılır ve sonrasında ortaya çıkan parçalar makineye konarak sıkıştırılarak tekrar patlatılır.

Elde edilmek istenen taşların boyutlarına belirlendikten sonra taşlar çeşitli işlemlerle küçültülür ve küp formunu alır. Ardından bu küpler de patlatılarak iki adet düzgün patlatma taş elde edilmiş olur Bazı durumlarda iki kusursuz parça elde edilemez ve yalnızca bir tanesi kullanılır.

Patlatma Taşın Kullanım Alanları Neler?

Patlatma taşların yapısı dış cephede ve bahçe duvarlarında kullanım için çok uygundur. Son derece doğal bir görüntüye sahip olması sebebiyle bu alanlarda harika durur. Bunun yanı sıra iç mekanlarda da kullanımı yaygındır. Duş içerisinde ve etrafında bu taşlar harika bir görüntü ortaya çıkarırlar. Yemek odasının duvarlarında, salonun bir duvarında, şöminelerde ya da kamelya gibi alanlarda kullanımı yaygın olan ürünlerdir.

Patlatma taşların zeminde kullanımı da mümkün olur. Ancak düzensiz bir yapısı olduğundan tekerlekli araçların sıklıkla kullanıldığı alanlar için çok uygun olmaz. Havuzların etrafı, bahçeler ya da verandalarda kullanımı mümkün olur. Küçük tekerlekli bisiklet, oyuncak araba ya da scooter gibi ürünlerin kullanılacağı alanlarda sorun yaratabilmektedir.

Patlatma Taşların Fiyatları Ne Kadar?

Patlatma taşların elde edildiği taşlar ve sahip olduğu özelliklere göre fiyatlarında değişiklikler söz konusu olabilmektedir. Tundra gri mermer kullanılarak elde edilen taşlar ile travertenlerden elde edilen taşlar arasında fiyat farkları karşımıza çıkar.

Taşların elde ediliş biçimlerindeki farklılıklar da fiyatlara yansıyabilmektedir. Özel patlayıcıların kullanıldığı ürünler daha maliyetli olacaktır. Ancak tamamen sıkıştırma ile elde edilebilen patlatma taşların daha ekonomik fiyatlarla satın alınması mümkün olur. Bütün bu satın alma süreçlerinde Delta Stone gibi kurumsal firmalar ile çalışılması doğru olacaktır.