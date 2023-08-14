Adana

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 10 gün içinde 3 maç oynadıklarını anımsattı.

Çaykur Rizespor'u oynadıkları futboldan dolayı tebrik eden Kluivert, "Gerçekten çok iyi oynadılar. Sonuna kadar zorladılar ama bizim için en önemlisi galibiyetle bitirmekti. Önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ve futbolcularımla da gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten zorlu koşullarda bir galibiyet almak ve 3 puanın Adana'da kalması bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

Kluivert, soru üzerine, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Osijek ile oynayacakları maça ilişkin, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor orada. Turu geçmek istiyoruz." dedi.

AA