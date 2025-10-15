İSTANBUL (AA) - Pazarlama dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Global Marketing Summit 2025 devam ediyor.

Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından İstanbul'da düzenlenen zirvede, pazarlama sektörü liderleri, tasarımcı, yazar ve sanatçılar beşinci kez bir araya geldi.

Bu yılki konusu 'Yapay Zeka ile Dönüşüm ve İnsan Odaklı Pazarlama' olan zirvede AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan LcWaikiki Müşteri İçgörülerinden ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül, bir yapay zeka devrimi yaşandığını anımsatarak, teknolojinin insan hayatındaki yerinin yapay zekayla hızlandığını ifade etti.

LcWaikiki'nin tüm süreçlerine teknolojiyi ve yapay zekayı adapte ettiğini anlatan Akgül, 'İşe alımımızdan eğitimlerimize, tedarik yönetimimizden pazarlama iletişimine kadar her adımda teknolojiden yararlanıyoruz. Ama bunu yaparken insan odağını hiçbir zaman elden bırakmıyoruz ve teknolojiyi biz en çok da insanı anlamakta kullanıyoruz.' dedi.

Akgül, markanın operasyonlarında müşteriyi merkeze aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

'IT departmanımız da iletişim departmanımız da önce kendine şu soruyu soruyor. 'Burada müşterimiz olsaydı ne hissederdi?' 'Burada müşterimiz olsaydı bizden neyi talep ederdi?' Aslında bu sorunun cevabı bütün süreçlerimizi değiştiriyor. Biz her zaman müşterimize ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaya çalışıyoruz ve her bir müşterimizin bizimle teması, bizden beklentisi bizim için çok önemli. Bu bir müşteri de olsa binlerce müşteri de olsa biz aynı derecede önem veriyoruz ve biz bu kültüre 'müşteri takıntılılık' diyoruz. Her işi yaparken önce kendimize müşteriyle ilgili bu soruyu soruyoruz. Sonrasında teknoloji yardımıyla aslında cevabı kendimiz bulup müşterimize bunu hizmet olarak geri sunuyoruz.'

- 'Liderliğimizi özellikle ticari araç tarafında koruduk'

Ford Türkiye Pazarlama Lideri Talat İşçioğlu da yapay zekanın sadece pazarlamayı değil, bütün iş dünyasını değiştiren bir konu olduğunu belirterek, zirveden ilham alınacak en önemli başlığının yapay zeka olduğunu söyledi.

Otomotiv sektöründe de büyük değişim olduğuna dikkati çeken İşçioğlu, şöyle devam etti:

'Araçların artık neredeyse dört tekerlekli bilgisayar olduğunu söylemek mümkün. Bu da bize verinin inanılmaz boyutta arttığını gösteriyor. Elimizdeki bu büyük veriyle aslında yapmaya çalıştığımız tamamen müşteriyi dinlemek, müşteriyi anlamak. Aracın kendisinden gelen, müşterinin kullandığı aplikasyondan gelen veriler, sosyal medyadan, kullandığı, dijitalde yaptığı hareketlerden gelen veriler... Bunların hepsi çok önemli. Tüm amacımız aslına bakarsanız müşteri deneyimini, verileri kullanarak çok daha iyi hale getirmek. Konvansiyonel iletişim kanallarını da artık bırakarak tamamen birebir, CRM dediğimiz, belki müşterinin yaşam boyu değer yönetimi dediğimiz, veriyi topladığımız ve veriyi daha iyi hizmet olarak müşteriye geri döndürebileceğimiz bir sisteme doğru gidiyoruz.'

Bu yılın markaları ve otomotiv sektörü açısından nasıl geçtiğine değinen İşçioğlu, 'Aylık bazda baktığınız zaman 100 binin altına herhangi bir şekilde düşmeyen, her ay aslında otomotivdeki insanları da şaşırtan bir pazar. Ford açısından biz her zaman olduğumuz gibi liderliğimizi özellikle ticari araç tarafında koruduk.' dedi.

İşçioğlu, 2025'te ürün gamlarında elektrikli araçlarının lansmanlarını yaptıklarını anlatarak, Transit Custom ve Courier modellerinin ardından Romanya'da üretilen Puma Gen-E'nin elektrikli versiyonunu pazara sunduklarını, Capri ve Explorer lansmanlarıyla talebin artmasını beklediklerini söyledi.

Markanın gelecek dönem planlarından da bahseden İşçioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

'Araçlarımızla beraber sadece ürün değil, hizmetlerimizi de buna uyumlu hale getiriyoruz. Müşteri deneyimi bizim için çok önemli. Aslına bakarsanız en önemli noktalardan bir tanesi olacak 2026 için. Özellikle yeni lansmanlarımızı, örneğin bizim loyalty programımız olan Ford Hesabım lansmanımızı, araç özelliklerini kullandığımız FordPass, tüm bu aplikasyon lansmanlarımızı da 2026'da tüm hızıyla kuvvetlendireceğiz.

Dediğimiz gibi aslında bütün çabamız, müşterimizi memnun etmek ve müşteri deneyiminde daha iyi bir noktaya gelmek için. Bütün bu teknolojik değişiklikler, dünya için olduğu gibi ülkemiz için de önemli. Bence Ford'u bu anlamda ayıran nokta da ülkemizde hem ürün geliştirme anlamında hem de yazılım anlamında büyük çaba göstermiş olduğumuz ve bu ilerlemelerde de gerçekte Türkiye'de yapılan mühendislerin çabasının çok olduğu noktası. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Çok işimiz var, çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz.'

- 'Mağazalaşmaya devam edeceğiz'

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş de zirvenin pazarlamanın geleceğini konuşmak açısından güçlü bir platform oluşturduğunu kaydederek, dönüşüm için insanı odağa koymanın kendilerinin de benimsedikleri bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Güzeliş, 'pırlanta ve duygu' ile yaptıkları bir marka kurgusu bulunduğunu anlatarak, 'Geleceği ve bunun pazarlamasını düşünürken aslında duygulara hitap etmemiz önemli. Bu nedenle de asıl olan insan diyoruz ve insanı odağa koyuyoruz.' dedi.

Blue Diamond ve D Diamond markalarıyla dünyada mağazalaşma çalışmalarına verdikleri önemden bahseden Güzeliş, şöyle devam etti:

'Zen Pırlanta ile Hindistan'da mağazalaşmayı gayet hızlandırdık ve 2025'te planladığımız gibi oradaki mağazalarımızı ve üretim üssümüzü açtık. 2026'da da başta Hindistan olmak üzere Almanya, İngiltere, Amerika gibi dünyanın diğer ülkelerinde de mağazalaşmaya devam edeceğiz. Zaten Türkiye'de belli bir doyum noktasına doğru geliyoruz. Toplamda 3 markada 480 mağaza var. Büyük bir operasyon. Bu operasyonu büyüterek devam edeceğiz. Aynı zamanda önümüzdeki hafta güzel bir haberle gündemi meşgul edeceğiz. Dünyaca ünlü bir isimle çalışmaya başladık. Bu çalışmanın sonuçlarını dünyadaki mağazalaşma hızıyla aynı orantıda büyüyeceğini düşünüyoruz.'

Güzeliş, şirketlerinde yapay zekaya yaklaşımlarına değinerek, 'İnsanı odağa koyduğumuz bir şirket politikamız var. Pırlanta demek, aşk demek, bağlılık demek, sadakat demek, duygu demek. Zaten bizim her zaman insanı odağa koymamız gerekiyor. Bir araç olarak yapay zekayı kullanıyoruz, teknolojideki bu dönüşümü kullanıyoruz ama onlar sadece bir araç bizim için.' ifadelerini kullandı.