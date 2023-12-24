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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurumların temsilcileri ve askerler katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi.

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