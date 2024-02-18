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Bölgede 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ı şehit eden terörist lere yönelik operasyonların etkili şekilde sürdüğü belirtildi.

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