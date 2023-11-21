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Aramalarda, 22 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 1 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 500 adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mühimmatı, 10 bin adet 7.62x54 milimetrelik hafif silah mühimmatı, 1 jelikan, 2 adet 1000 litrelik su deposu, 1 UPS (güç kaynağı), 1 jelikan benzin, 200 metre CCTV kamera kablosu ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

Bu kapsamda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiklerin terörist ler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

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