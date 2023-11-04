3. dakikada İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ndao ceza sahası içerisine girip pasını Keino'ya aktardı. Müsait pozisyondaki Kenio'nun vuruşunda top yandan auta gitti.

30. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Welinton'un uzak direğe doğru ortasına iyi yükselen Erencan Yardımcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Pendikspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Rroca pasını Ndao'ya yolladı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ndao topu ağlarla buluşturdu: 1-1

45+3 dakikada Pendikspor bir kez daha öne geçti. Çekici'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunda üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

82. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Duhaney'in savunma arkasına gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Emir Kaan Gültekin'in aşırtma vuruşunda, kaleci Erdem'i geçen topu çizgi önünde Berkay Sülüngöz kornere gönderdi.

83. dakikada Pendikspor 3 farklı üstünlük yakaladı. Thuram'ın derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Görkem Bitin'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurduğu top direkten döndü. Topu takip eden Thuram, yakın mesafeden meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Ofsayt kararı verilen pozisyonda VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayıldı: 4-1.

89. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Kubilay'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rroca'nın uzak köşeye doğru vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2.

Karşılaşma Pendikspor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, sarı-siyahlı forma altında 100. maçına çıktı.