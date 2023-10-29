İsmail Kartal, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Ludogorets maçında sahaya sürdüğü İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Ryan Kent, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'yi kenarda oturturken, sakatlığı bulunan Alexander Djiku'yu kadroya dahil edemedi.

Bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasına Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Oosterwolde, Crespo, Bartuğ Elmaz, Zajc, Kent, Umut Nayir ve Batshuayi ise yedek soyundu.

Fenerbahçe'de 6 eksik



Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında sakatlığı bulunan 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Almanya'da ameliyat edilen Serdar Aziz ile sakatlıkları süren Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Ludogorets müsabakasında sakatlanan Alexander Djiku ve ağrıları bulunduğu için riske edilmeyen Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda bulunmayan Emre Mor da kadroya alınmadı.

17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek kadroda

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, savunmada Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda kadroya 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'i dahil etti.

Bu sezon ilk kez bir lig maçında kadroya dahil edilen genç oyuncu, daha önce UEFA Konferans Ligi'nde 2 maçta kadroda yer almıştı.

Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılına özel formayla sahada



Fenerbahçe, Pendikspor müsabakasına Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı.

Sarı-lacivertli takımın 1923 yılında giydiği formadan ilham alındığı belirtilen formanın önünde Atatürk portresi yer aldı. Formanın sırtında ise cumhuriyetin kuruluşunun 6. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde çekilen tarihi fotoğraf yer aldı.

Sarı-lacivertli futbolcular da "Sonsuza dek Cumhuriyet" yazılı pankartla maç öncesinde ısınmak için sahaya geldi.

Karşılaşma öncesinde Pendik Stadı'ndaki skorboardlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar yayımlanırken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.

İki takım futbolcuları ve hakemler, seremoniye çıkarken "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" pankartını da birlikte taşıdı.

Futbolseverler, stat etrafındaki evlerin balkonlarını doldurdu



Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe müsabakası 1960 seyirci kapasiteli Pendik Stadı'nda oynanırken, futbolseverler stadyumu gören evlerin camları ve balkonlarını doldurdu.

Fenerbahçe taraftarları, bulundukları evlerin balkon ve pencerelerini Türk Bayrakları ve Fenerbahçe bayrağıyla süslerken, takımlarına da balkonlardan destek verdi.

Özellikle sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yer aldığı balkon ve pencereler, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

İsrail'e tepki



Fenerbahçe-Pendikspor maçında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi.

Karşılaşma öncesinde stadyum koltuklarına bırakılan Filistin bayraklarının yanı sıra kale arkasına asılan ve üzerinde Türk Bayrağı ile Filistin Bayrağı'nın yer aldığı pankartta "Filistin halkının yanındayız" yazısıyla, İsrail'e tepki dile getirildi.