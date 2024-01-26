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Sarı kart sınırında bulunan Welinton ve Fredrik Midtsjö, Corendon Alanyaspor karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Konuk takımda sarı kart cezalısı Endri Çekiçi ile Mısır Milli Takımı'nda olan Ahmed Hassan, forma giyemeyecek.

Ligdeki son 6 maçında yalnızca sahasında Antalyaspor'a kaybeden Pendikspor , son 2 mücadelede ise Beşiktaş'ı 4-0, Kasımpaşa'yı da 3-2 mağlup etti.

Geride kalan 22 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

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