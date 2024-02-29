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Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan Pendikspor 'da teknik direktör Ivo Vieira ile yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibi, 27 haftası geride kalan ligde 26 puanla 19. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması açılması için TFF'ye başvuracak

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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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