İSTANBUL- ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar sergisi kapsamında yetişkinler için farklı temalarda atölyeler düzenliyor. 18 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği Pera Yetişkin atölyelerinde katılımcılar, insanlık tarihinin esrarengiz buluntularını fotoğraflayan hikâye anlatıcısı Isabel Muñoz’un eserlerinden ilhamla zihinlerinde canlanan çağrışımları, sanatsal üretimlere dönüştürüyor. Yüz yüze ve çevrimiçi atölyelerin yer aldığı "Yaratıcılığın Kökeni: Yetişkinler için Atölyeler” programı 28 Temmuz’da başlayıp 1 Eylül’e kadar devam edecek.

HABER: ERCAN AYDIN