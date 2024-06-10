Ploiești şehrindeki Ilie Oana Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Topal, "Burada olmak ben ve ailem için çok büyük bir gurur. Köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum. Hayatımda çok büyük hocalarla çalışma fırsatı buldum. Benim de ilk antrönürlük tecrübem olacak. Futbolculuğumda seviyemi en üst düzeye çıkarmaya çalıştım. Teknik direktörlükte de hedefim aynı olacak. Ben ve ekibim bu 100 yıllık camianın başarısı için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Topal, "Bizim hedefimiz play-off'lara kalıp şampiyonluğu kovalamak olacak. İki üç yıl içinde bu duyguyu yaşamak istiyoruz. Hayatımda hiçbir zaman hedefi olmayan gemiye binmedim." şeklinde konuştu.

Gheorghe Hagi’nin takımı olan Farul Constanta ile oynayacakları maçlar hakkında Topal, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp onları buradan üzerek göndereceğiz." dedi.

Topal, "Teknik direktör olarak Unai Emery'i örnek alıyorum ve sürekli de kendisiyle görüşüyoruz." bilgisini verdi.

Türkiye Süper Ligi ile Romanya 1. Ligi arasında farklar hakkındaki soru üzerine Mehmet Topal, "Türkiye'de çok fazla baskı var gerek oyunculara gerek teknik adamlara. Tüm maçları kazanmanızı isterler ve kazanmak zorundasınızdır." ifadelerini kullandı.

Transfer politikası hakkında ise Topal, "Daha çok Rumen oyuncularla ve kaliteli yabancılarla bir kadro oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Topal, "Tercih ettiğim birkaç oyun sistemi var. Daha çok 4-3-3 oyun sistemiyle oynayacağız." bilgisini verdi.

İmza töreninin sonunda Topal ile kulüp yöneticileri, Petrolul forması ile Türkiye Milli Takım formasının birleştirildiği özel bir formayla poz verdi.

Topal, imza töreninin ardından takıma ilk çalışmasını taraftarın huzurunda yaptıracak.