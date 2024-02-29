TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'e para cezası uygulandığı belirtildi.

Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin lira, Fenerbahçe'ye 512 bin lira, Galatasaray'a 400 bin lira, Fatih Karagümrük'e 350 bin lira, Çaykur Rizespor'a 252 bin lira, Yılport Samsunspor'a 112 bin lira ve Konyaspor'a 27 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe'nin 400 bin lira, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin ise 39'ar bin lira para cezasına çaptırıldığı aktarıldı. Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'e ise 2 maç men cezası uygulandığı ifade edildi.

Trendyol 1. Lig'den ise çeşitli nedenlerle Eyüpspor'a 100 bin lira, Sakaryaspor'a 80 bin lira, Astor Enerji Şanlıurfaspor'a 56 bin lira, Ankara Keçiörengücü'ne 40 bin lira, Kocaelispor'a 20 bin lira, Manisa FK'ye 18 bin lira ve Tuzlaspor'a 15 bin 750 lira para cezası verildiği kaydedildi.