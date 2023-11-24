İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne 17 Kasım tarihinde kulüp sitesinde yer alan paylaşımda sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 600 bin lira, aynı paylaşım sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Başkan Ali Koç'un, 9 Kasım tarihinde Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle de 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kurul, Galatasaray Kulübüne de sportmenliğe aykırı hareketten 600 bin lira, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 350 bin lira para cezası verdiğini duyurdu.