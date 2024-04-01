TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a kulüplerinin sosyal medya hesaplarından 13 Mart'ta yaptıkları açıklamalar nedeniyle 439'ar bin lira para cezası verildi.Kaynak: AA
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a kulüplerinin sosyal medya hesaplarından 13 Mart'ta yaptıkları açıklamalar nedeniyle 439'ar bin lira para cezası verildi.Kaynak: AA
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