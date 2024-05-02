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Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monako'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Abdel-Aziz ve Anderson, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımına girdi

Abdel-Aziz ve Anderson, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımına girdi

Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20.45’te başlayacak.

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