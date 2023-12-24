İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Kayserispor müsabakasında hakeme yönelik hakareti nedeniyle Fred'e 3 maç men cezasının yanı sıra 39 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Aynı müsabakada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Mert Hakan Yandaş'a da 2 maç men ve 78 bin lira para cezası kesildi. Çift sarı karttan oyundan ihraç edilen Mert Hakan, toplamda 3 müsabakada yer alamayacak.

Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 112, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 260 bin lira olmak üzere toplamda 372 bin lira para cezası uygulayan kurul, bir sonraki deplasman maçında bazı seyircilerin elektronik kartlarını engelledi.

Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor taraftarlarına deplasman, Galatasaray ve Mondihome Kayserispor seyircilerine ise bir sonraki iç saha maçında elektronik kart engeli koyan kurul, Adana Demirspor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 80, Kayserispor'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası kesti.

PFDK, Gaziantep FK'ye stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240 bin lira, EMS Yapı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uyguladı.