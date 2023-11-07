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TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK , Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan maçta gerçekleşen saha olayları nedeniyle Kayserispor 'a 112 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

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