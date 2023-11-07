VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. kupanın peşinde VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. kupanın peşinde
İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan maçta gerçekleşen saha olayları nedeniyle Kayserispor'a 112 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kaynak: AA