İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan maçta gerçekleşen saha olayları nedeniyle Kayserispor'a 112 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.Kaynak: AA
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan maçta gerçekleşen saha olayları nedeniyle Kayserispor'a 112 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.Kaynak: AA
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