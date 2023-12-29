Yüksekova ilçesinde 19 Haziran 2012'de Dağlıca karakoluna düzenlenen ve 9 askerin şehit olduğu, 20 askerin yaralandığı, 6 Eylül 2015'te de 2 zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 16 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı saldırılara katılan Ayhan Ediş'in yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ayhan Ediş, avukatı ve yakınları salonda hazır bulundu.

Sanık ve avukatının savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanığın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmek" suçlarından 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 380 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

PKK'lı teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis cezası

Kentte 7 Ocak 2013'te 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısına katılan, askeri araçların geçiş güzergahına patlayıcı tuzakladığı belirlenen ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 27 Mart 2017'de kullandığı araçta çok sayıda silah, mühimmat ve el bombasıyla yakalanan PKK'lı terörist Ümran Cengiz'in yargılandığı davanın karar duruşması da yapıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık ve avukatı salonda hazır bulundu.

Savunmaların alınması sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmek", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapse çarptırdı.