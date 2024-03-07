Hakkari

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ediş'e "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından verilen hapis cezalarının gerekçeli kararında, saldırılara ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.

Sanığın 2010'da terör örgütü PKK'ya katıldığı ve 2018'e kadar örgüt içinde silahlı eğitimlere katıldığı bilgisine yer verilen kararda, terörist Ediş'in mensubu olduğu terör örgütünün planlı faaliyetlerine katılarak örgütle sürekli bir organik bağ kurduğu, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik eylemlere sürekli katıldığı belirtildi.

Hakkari'deki Yeşiltaş bölgesinde askeri birliklere yönelik saldırıların talimatını veren teröristlerle ilgili bilgiler veren Eriş, kararda yer alan ifadesinde, "19 Haziran 2012'de Kuzey Irak hattında bulunan Yeşiltaş Karakolu'na sızma girişiminde bulunuldu. Biz de yaklaşık 6 örgüt mensubuyla Yeşiltaş Karakolu'na yakın bir tepede bulunan Dağlıca Karakolu'na eş zamanlı olarak askeri yardımın gitmemesi amacıyla taciz atışında bulunduk. Çıkan çatışmada 25 örgüt mensubu öldürüldü." ifadesini kullandı.

Kararda, sanığın terör örgütünün sözde yöneticilerinin talimatı üzerine yapılan saldırıda yer aldığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Saldırı düzenlenen Yeşiltaş Tabur Komutanlığına çok yakında bulunan Dağlıca Tabur Komutanlığına sanık ve beraberinde bulunan teröristler tarafından saldırı düzenlenmiştir. Her iki saldırı talimatının da aynı örgüt mensubu tarafından verildiği, söz konusu saldırı planlarının birlikte yapıldığı belirlenmiştir. Aynı gün aynı amaçla birbirlerine yakın mesafede örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı bakımından, iki askeri birim arasındaki mesafe de gözetilerek sanığın Dağlıca'da bulunan birliğin yardıma gelmesini önlemek ve Yeşiltaş Tabur Komutanlığına düzenlenen terör saldırısını kolaylaştırmak adına sözde üstü olan teröristin talimatıyla Dağlıca Tabur Komutanlığına saldırdığı, dolayısıyla sanığın iki üs bölgesine yapılan saldırılardan sorumlu tutulması gerektiği anlaşılmıştır."

Bu saldırılarda 9 askerin şehit olduğu, 20 askerin de yaralandığı belirtilen kararda, sanığın söz konusu saldırıları terör örgütünün amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği kaydedildi.

"Çevre güvenliği aldım"

Sanığın 6 Eylül 2015'te Yüksekova-Dağlıca kara yolunda askeri araçlara yönelik saldırılara da katıldığı ifade edilen kararda, sanığın ifadesinde, sözde örgüt yöneticilerinin talimatıyla yola mayın döşendiğini, pusu atıldığını, bu saldırılarda "çevre güvenliği aldığı"nı beyan ederek suçunu ikrar ettiği belirtildi.

Saldırılarda 16 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığı belirtilen kararda, "Sanığın söz konusu saldırıyı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti Devleti idaresinden ayırmaya yönelik faaliyetlerde bulunan terör örgütünün amaçları doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Sanık tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarının kamu görevlilerine yönelik olduğu, devletin bir kısım topraklarını devlet idaresinden ayırmaya yönelik vahamet arz etmek maksadıyla işlediğinden, eylemlerinin bir bütün halinde devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna vücut verdiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Aralık'taki karar duruşmasında tutuklu sanık Ediş'e "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.