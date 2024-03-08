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Terör örgütü PKK/YPG, 2016’dan bu yana işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ile Münbiç ilçesinden SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgelerdeki askeri noktalara gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu.

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