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A Milli Futbol Takımı'nın grubunda yarın Gürcistan ile Çekya karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın grubunda yarın Gürcistan ile Çekya karşılaşacak

Plaj Futbolu Millî Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Aday kadro ya davet edilen oyuncular 24 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'de The Lumos Deluxe Resort Hotel'de toplanacak.

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