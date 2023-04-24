İSTANBUL- Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden sunulan konser kayıtları ise dinleyicileri müzikle buluşturmaya devam ediyor.

Borusan Müzik Evi’nde “Uluslararası Caz Günü”ne özel konser

Borusan Müzik Evi ve Kod Müzik işbirliğiyle düzenlenen 35. Nova Muzak serisinde, James Brandon Lewis Trio, Borusan Müzik Evi sahnesine konuk olacak. Caz müziğinin dünyanın dört bir köşesindeki insanları birleştirmedeki rolünü vurgulamak için 2011’den bu yana kutlanan “Uluslararası Caz Günü” kapsamında yer alan bu konser, 30 Nisan Pazar günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşecek. Bu özel konser, Borusan Klasik ve Joy Jazz radyolarından yapılacak yayınla canlı olarak da dinlenebilecek.

HABER: ERCAN AYDIN