Haber: Mert Osman Erman

Kuvvet, yürüyüşün, Mütareke Günü'ne denk gelmesi beklenen bu protestonun şimdiye kadarki en büyüğü olmasını bekliyor ve aşırı sağ gruplarla çatışma riski olduğunu uyarıyor.

Pro-Filistin protestoculara Cenotaph'a yaklaşırlarsa tutuklanabilecekleri söylendi.

Rishi Sunak, yürüyüşün zamanlamasının "saygısızca" olduğu görüşünü tekrarladı.

Protestocuları Cumartesi günü bir araya geldiklerinde, "Yahudi ve Müslüman topluluklarında korku ve üzüntüyü göz önünde bulundurmaları" konusunda uyardı ve polisin Anma törenlerinin "korunmasını sağlamak için tüm adımları attığına dair güvenceler aldığını" söyledi.

Mr. Sunak, Cuma günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu ülke için savaşanlar ve bizim değer verdiğimiz özgürlük için, protesto etmek isteyenlerin bunu yapabileceği ancak bunu saygılı ve barışçıl bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

"Anma hafta sonu hepimiz için kutsaldır ve birlik, ortak İngiliz değerlerimizin ve ciddi bir düşüncenin bir anı olmalıdır."

Met, Cumartesi günü 1.850 kamu düzeni görevlisi görevlendirilecek ve Pazar günü başka 1.375 daha olacak şekilde "büyük" bir güvenlik operasyonunun parçası olarak yerel toplulukları güvence altına almak amacıyla hareket edeceğini belirtti. Yetkililer, aşırı sağ grupların karşı gösterileri endişesiyle, güç kullanımının "olası olduğunu" bildirdi.

Met, Cumartesi günkü gösterinin, Ekim ayının başından bu yana haftalık olarak yapılan pro-Filistin gösterileri arasında en büyüğü olmasını bekliyor ve başkentteki durumun "zorlayıcı" ve "gergin" olabileceğini uyardı.

Gazze'de ateşkes çağrısında bulunacak olan gösterinin düzenleyicileri, Hyde Park'tan Vauxhall'daki ABD büyükelçiliğine kadar yaklaşık 500.000 kişinin yürüyüş yapacağını iddia ediyor.

Cenotaph ve Whitehall'daki geniş bir bölge etrafında bir dışlama bölgesi olacak ve Met, bu konumları "etkili bir şekilde" yasaklayacaklarını belirtiyor ve genellikle ana Anma alanı etrafında uygulanan güvenlik önlemlerinden daha ileri gideceklerini belirtti.

Cenotaph etrafında zaten 24 saatlik özel bir polis gözetimi var ve bu, Pazar günüki törenden sonra da devam edecek.

Bay Sunak'a göre, "tahriş etmeye ve gözdağı vermeye yönelik" tren istasyonlarında planlanan bir dizi protesto yasa dışıdır. Met, aşırı sağ gruplardan gelen karşı-protestocuların daha önceki haftalara kıyasla daha fazla olmasını bekliyor ve çatışma potansiyeli konusunda endişeler var.

Pro-Filistin protestocuların aksine, aşırı sağ gruplar Whitehall'a alınacak, plan, iki grup arasında mesafe tutmak üzerine odaklanmış durumda.

Operasyonu yöneten Yardımcı Komiser Laurence Taylor, "parçalanma gruplarının birbirini bulmaya çalışabileceğinden" endişeli olduğunu belirtti.

Gazze'ye yapılan 7 Ekim saldırılarından bu yana Met'in 188 nefret suçu gözaltı yaparak, bu durumların çoğunun şüphelenilen antisemitik suçlar olduğunu belirtti.

Gösteriyi organize eden Palestine Solidarity Campaign, rotalarının Cenotaph'ın yanından geçmediğini sürekli vurguladı ve Met'in ertelemeye yönelik kamu çağrılarını reddetti.

Anma Pazar günü büyük bir protesto için planlanmıyor. Gösteriler, ardışık Cumartesi günlerinde gerçekleşti.

Ancak Met, haftalık gösterilerin devam etmesiyle birlikte, "davranışlarının artan ve daha şiddetli ve halkı daha fazla rahatsız edici hale geldiğine" dair endişelerini Cuma günü yineledi.

Met'in duyurduğu diğer güvenlik önlemleri şunları içerir:

ABD ve İsrail büyükelçilikleri etrafında dışlama bölgeleri

Maske takma zorunluluğu ve durdurma-arama ekstra yetkileri

Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerinden gelen ve Yahudi topluluklara ulaşması beklenen pro-Filistin protestocularını engellemek için "konvoylar"ın engellenmesi

İstasyonlarda hatıra satıcılarını korumak için British Transport Police ile çalışmak

Günün ilerleyen saatlerinde toplanma bölgelerinden uzaklaşmak için yoğun merkezi bir Londra alanında "dağıtım bölgesi"

Met Komiseri Sir Mark Rowley, bu hafta başında, yürüyüşü yasaklama yetkisi vermesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istemek için gereken yasal eşik seviyesinin karşılanmadığını belirtti. Ayrıca, İngiltere yasalarında sabit bir gösteriyi yasaklama yetkisinin olmadığını vurguladı.

Londra'daki son pro-Filistin gösterisine yönelik hazırlıklar, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Met hakkındaki Times gazetesindeki yorumları nedeniyle bir siyasi tartışma tarafından gölgelendi.

Agresif sağcı protestocuların "haklı bir sert yanıtla karşılandığını" iddia ederken, "pro-Filistin kalabalığı"nın "genellikle görmezden gelindiğini" iddia etti ve polisi "çifte standart" uygulamakla suçladı.

Daha sonra, makaleyi yumuşatma talebi de dahil olmak üzere Downing Street'in bir isteğine karşı geldiği ortaya çıktı, Times'a göre pro-Filistin gösterileri ve Kuzey İrlanda'daki yürüyüşler arasında bir karşılaştırma yaptı.

Braverman'ın eleştirenleri, sözlerini No 10 ile anlaşmaması nedeniyle polisi zayıflattığını ve bakanlık kodunu ihlal ettiğini iddia ediyor.

İçişleri Bakanı'na yakın bir kaynak, Cuma öğleden sonra Met komiseri ile bir araya geldiğini, "karmaşık ve zorlayıcı bir durumda polisin operasyonel bağımsızlığını açıkça desteklediğini ve herhangi bir suçluluğun kararlı bir şekilde ele alınacağına güvendiğini" vurguladı.

Rütbe ve dosya memurlarını temsil eden Polis Federasyonu'nun ulusal başkanı Steve Hartson, bir içişleri bakanının "polisin operasyonel bağımsızlığına kamuoyu önünde müdahale etmeye çalışmasının kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Başbakan şu ana kadar içişleri bakanının arkasında durdu, ancak Downing Street, "Braverman'ın op-ed makalesinde ne olduğunu hala araştırıyor".

İşçi lideri Sir Keir Starmer, Mütareke Günü'nün, İsrail ve Gazze'deki kan dökülmesinin bir arka planında bile "barışın mümkün olduğunu" hatırlatması gerektiğini söyledi.

Bu arada, Cenotaph'ta Cumartesi günü gerçekleşecek hizmetin organizatörleri, Remembrance Pazar günüdaki ana etkinlik öncesinde 1.000'den fazla kişinin katılacağını veya katılacağını söylüyor.

Batı Cephesi Derneği, büyük bir okul çocukları, kıyafetler, Savunma Bakanlığı ve askeri temsilciler ve Çin İşçi Kolordusu ve Kanadalı Birinci Dünya Savaşı hemşireleri gibi kuruluşları temsil eden çelenk koyucuları temsil edeceğini söyledi.

Lady Lucy French OBE, Cenotaph'ta savaş zamanı hemşire Vera Brittain'in "Belki de" şiirini okuyacak.

Kral ve Kraliçe ve diğer kraliyet aile üyelerinin katılacağı Royal Albert Hall'daki Anma Festivali daha sonra gerçekleşecek.