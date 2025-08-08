Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "sanal alemi" takip edip suçları engellemek için gayret gösteriyor.

Sanal mecraları 7 gün 24 saat esasına göre takip eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleşebilecek suçları engelleyip şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

Son 2 yılda yasa dışı bahis, müstehcenlik, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim suçları kapsamında gerçekleştirilen 77 operasyonda 373 şüpheli, sanal devriye ekiplerinin radarına girdi. Bunlardan 238'i tutuklandı diğerleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu operasyonlarda yakalanan şüphelilerin incelenen banka hesaplarında 595 milyon 121 bin 646 lira hesap hareketliliği tespit edildi.

4 bin 350 sosyal medya hesabına işlem yapıldı

Ekipler, yine 2 yıllık süreçte asayiş, kaçakçılık, narkotik, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet büyüklerine hakaret gibi çeşitli konularda inceledikleri 4 bin 350 sosyal medya hesabına adli işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, ekibiyle huzur ile güvenliğin sağlanması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin diğer birimlere destek verdiğine işaret eden Yırtar, "Şubemiz sosyal medya ve sanal alem diye nitelendirilen internet kullanıcılarının maruz kaldıkları siber suçlara yönelik çalışmalar yapıyor. Dijital materyal incelemesiyle birimlerin adli delillerini değerlendirip onlara yardımcı olmakla görevliler." dedi.

Ekiplerin bilişim suçlarının yanı sıra sosyal medya platformlarındaki tehdit ve hakaret içerikli suçları da takip ettiğini anlatan Yırtar, "Dijital dünyanın gelişimi ve sanal alemde yapay zekanın kullanımı insanlık için ne kadar kolaylaştırıcı olsa da siber suçluların da bunu istismar etmesinde çok öne çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Mevsimsel dolandırıcılık da var

Sanalda işlenen suçların detaylarına ilişkin bilgi veren Yırtar, şöyle devam etti:

"Ünlülerin, ekonomistlerin, iş insanlarının, devlet büyüklerinin ses ve videolarını klonlayarak insanları yatırım gibi alanlara yönlendirerek bilgilerini alıp dolandırıyorlar. Bu alanda çok büyük meblağlarda dolandırılanlara denk geliyoruz. Dolandırıcılık yılın 365 günü devam ediyor ama mevsimsel olarak bazıları öne çıkıyor. Yaz aylarında bungalov, tatil sitesi, araç kiralama kışın da daha çok mont, soba ve tarım aleti gibi internet siteleri üzerinden satış gibi dolandırıcılık öne çıkıyor. Suçun sanal olması sorumluluğun gerçek olmadığı anlamına gelmez, birimlerimiz 7 gün 24 saat sosyal medyadaki işlemleri takip ediyor."

Siber suçlarla mücadele kapsamında 405 eğitim kurumunda 128 bin 877 kişiye eğitim verip bilgilendirildiğini dile getiren Yırtar, yasa dışı bahisten uzak durulması uyarısında bulundu.

Siberay uygulamasıyla suçlulara karşı tam takip

Yırtar, "Siberay uygulamamızda 7 gün 24 saat arkadaşlarımız sahte siteler, terör, çocuk istismarı ve müstehcenlik gibi konularda sanal devriye atarak suçun önlenmesi, suçluların tespiti ve mağduriyetin en aza indirilmesi için görev yapıyorlar. Siber suçlarda vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmaları çok önem arz ediyor. Özellikle telefon dolandırıcılığı hala günümüzde devam ediyor." diye konuştu.

Devlet yetkililerinin arayıp da kimseden para ve altın istemeyeceğine dikkati çeken Yırtar, şunları kaydetti:

"Bu tür dolandırıcılar, insanları hatta tutarak düşünmelerini önlüyor ve panik havası yaratarak kandırıyor. Çocuklarımızı ve yaşlılarımızı bilgilendirerek dolandırıcılık hakkında bilinçlenmesini sağlayabiliriz. Özellikle yaşlılarımız hedef kitle bu tür dolandırıcılık olaylarına daha çok maruz kalıyor. Suçlular gündemi çok iyi takip ediyor. Devletimizin sosyal faaliyetlerini takip ederek evlilik kredisi, çocuk ve depremzede yardımı gibi konular için arayarak 'kredi vereceğiz' diye bilgileri alıp hesaplara para yatırılmasını sağlayarak dolandırıyorlar."